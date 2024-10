Bruce Springsteen parla del melanoma della moglie: "Scoprirlo in tempo è stato importante"

Instagram: @officialrumbledoll

Bruce Springsteen parla del cancro che ha colpito la moglie Patti Scialfa, diagnosticato nel 2018. Scialfa, cantautrice e musicista, è affetta da mieloma multiplo, una forma di cancro al sangue che colpisce le cellule del sistema immunitario.

La scoperta tempestiva della malattia ha permesso di avviare subito le cure, come ha spiegato Springsteen durante un’intervista a Good Morning America: " Sta bene, scoprirlo in tempo è stato importante . È una malattia dura, molto faticosa".

Patti Scialfa entrò a far parte della celebre E Street Band di Springsteen nel 1984 e i due sono convolati a nozze nel 1991. La coppia ha tre figli: Evan (34 anni), Jessica (32 anni) e Sam (30 anni).

Nell'ultimo periodo, Scialfa aveva iniziato a non apparire più in pubblico: "Non suonava nella band da molto tempo e non credo che la gente sapesse il perché", ha detto Springsteen nell'intervista.