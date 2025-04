Brigitta Boccoli: "Mia suocera Moira Orfei mi manda dei messaggi dall'aldilà"

Brigitta Boccoli parla a Verissimo del legame speciale che aveva con sua suocera Moira Orfei, scomparsa nel 2015. "Ho avuto un rapporto bellissimo con lei. All'inizio mi ha osservata, temeva volessi portare via il figlio dal circo, invece poi sono andata io al circo e il mio sogno è riaprire il Circo di Moira Orfei", afferma Brigitta Boccoli, 52 anni, che con la sorella Benedicta, 58 anni, è in partenza con la nuova avventura come concorrente di The Couple.

Sposata con Stefano Nones Orfei con cui ha avuto i figli Manfredi (2008) e Brando (2019), Brigitta Boccoli rivela anche di sentire forte la presenza di sua suocera nella quotidianità: "Io parlo di lei al presente perché per me lei è sempre con me, la percepisco. Io parlo con lei. Ogni tanto Moira mi manda dei messaggi dall' aldilà. Mi dà dei consigli, mi svela dei segreti".