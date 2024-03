Bianca Balti e il compleanno con le figlie

Storie Instagram @biancabalti

Bianca Balti il 19 marzo compie 40 anni e ha celebrato questo traguardo importante insieme alle figlie Matilde e Mia.

La modella, rientrata a Milano dall'America, dove vive con le figlie, ha condiviso nelle sue storie su Instagram alcuni momenti dei festeggiamenti, in cui appare felice circondata dall'amore delle sue ragazze e da tanti palloncini dorati.

Bianca Balti ha avuto le figlie da due relazioni diverse: Matilde è nata nel 2007 dal matrimonio con Christian Lucidi, terminato nel 2010, e Mia, nata nel 2015 dalla relazione con il secondo marito Matthew McRae, dal quale si è separata nel 2017, cinque mesi dopo il matrimonio.

Bianca Balti, le relazioni passate e le figlie

Lo scorso anno Bianca Balti aveva parlato delle sue relazioni passate e delle figlie in un'intervista.

"Sono rimasta incinta dopo sole tre settimane, dopo un mese mi aveva chiesto di sposarlo. Mi ero fatta prendere dall'entusiasmo, ma la verità è che lui era molto possessivo e assillante. Non era un rapporto sano. In quegli anni vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall'inizio della mia carriera", aveva raccontato la modella a proposito dell'ex compagno Christian Lucidi, con il quale ha avuto Matilde.

Bianca Balti da New York, dove viveva con il marito, aveva deciso di tornare in Italia insieme alla figlia: "Ricomincio con le feste. Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo, passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora. Ho passato tre anni così", aveva raccontato la modella che aveva poi ricominciato la sua vita in Spagna, dove aveva conosciuto il secondo marito, l'americano Matthew McRae, con il quale ha avuto la secondogenita Mia.

"Ho affrontato periodi di solitudine nella mia vita e a volte mi sento ancora sola. Sono cresciuta pensando che l'opposto di solitudine fosse un marito, e ho imparato a riconoscere che questa mia convinzione era errata. La mia vita è completa, soprattutto da quando mia figlia Matilde è tornata a vivere con me".

Bianca Balti a Verissimo: "Essere mamma è la gioia più grande"

Ospite a Verissimo, Bianca Balti aveva parlato delle figlie e dell'amore.

"Essere mamma è stato sempre il mio primo desiderio ed è la gioia più grande. Matilde è in piena adolescenza e con lei ho un bellissimo rapporto".

E a proposito dell'amore aveva aggiunto: "In amore sono stata recidiva ma ho imparato tante cose. Forse avevo talmente tanta voglia di vivere una relazione da sogno, spinta dall'idea dell'amore per sempre, che in effetti non pensavo se quell'uomo fosse davvero adatto per me".

"È giusto prendersi del tempo e, prima di iniziare una relazione, bisogna cercare di pensare a che tipo di uomo si ha bisogno", aveva aggiunto la modella, che nel 2022 si era sottoposta a una doppia mastectomia per prevenire la diagnosi di tumore.