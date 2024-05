Bianca Atzei e Stefano Corti: "Cinque anni di noi"

Instagram @biancaatzei

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno festeggiato cinque anni d'amore. La cantante ha condiviso sui social la foto di un romantico bacio con il compagno, che per l'occasione le ha regalato un mazzo di rose rosse accompagnate da un biglietto con la scritta: "Cinque anni meravigliosi. Ti amo".

"Cinque anni di noi, ti amo", ha scritto, invece, su Instagram la cantante, che con la Iena ha avuto il figlio Noa Alexander, di un anno.

In una recente intervista Bianca Atzei aveva parlato dell'inizio della loro storia d’amore: "Ero appena uscita da L'Isola dei Famosi nel 2018, non avevo voglia di relazioni, per la prima volta stavo bene con me stessa. Ci siamo conosciuti al concerto di Anna Tatangelo, da lì ha iniziato a scrivermi e mi ha invitata fuori a cena. Mi ha corteggiata fino allo sfinimento e ho ceduto".

Bianca Atzei e Stefano Corti nel 2021 avevano vissuto il dolore della perdita di un figlio. "È stato un trauma e sono sparita dai social. In terapia però mi hanno consigliato di parlarne per sentirmi meno sola. Ho ricevuto tanti messaggi di donne che mi hanno dato forza". "Era l'ultima ecografica per uscire dai mesi di rischio, io e Stefano eravamo pronti a dare questa notizia meravigliosa che poi però si è trasformata in una tragedia", aveva raccontato a Verissimo la cantante.

"Il mio compagno poi mi è stato vicino, è stato prezioso, avrebbe riprovato il giorno dopo ma ha aspettato i miei tempi. Dopo quasi un anno lo abbiamo fatto", aveva raccontato a Grazia la cantante parlando del fidanzato, con il quale a gennaio del 2023 aveva accolto il figlio Noa Alexander.

Bianca Atzei e Stefano Corti condividono il loro amore a Verissimo

Bianca Atzei e Stefano Corti, ospiti a Verissimo, avevano parlato del loro amore e del loro primo anno da genitori.

"Noa Alexander ci aiuta molto nel nostro rapporto: litighiamo molto meno e da quando ho partorito, Stefano mi chiede un secondo figlio", aveva detto la cantante a proposito del compagno, che è già padre di un ragazzo di 16 anni avuto da una precedente relazione.

Stefano Corti aveva aggiunto: "Se arrivasse una femminuccia penso che dovrei licenziarmi e fare solo il padre per troppo amore. Devo convincere Bianca". Per quanto riguarda invece il matrimonio, il conduttore aveva dichiarato: "Prima o poi arriverà la proposta, quando Bianca meno se lo aspetta".

Bianca Atzei e Stefano Corti avevano poi parlato del primo anno da genitori di Noa Alexander: "È un amore immenso. Guardiamo Noa e ci sciogliamo. È bellissimo vederlo crescere", aveva raccontato Bianca Atzei.