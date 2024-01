Bianca Atzei e Stefano Corti festeggiano l'inizio del 2024 con il figlio Noa Alexander, al quale sui social dedicano parole d'amore e un dolce ritratto di famiglia. "Un anno fa eri dentro la pancia e ora sei con noi e insieme cominciamo il 2024", scrive la cantante, 36 anni, a corredo di tre scatti con il compagno e il suo primogenito, nato il 18 gennaio 2023. Sui social Bianca Atzei ha quindi condiviso altri scatti del piccolo Noa Alexander, accompagnati dal commento "La mia vita".

Bianca Atzei e Stefano Corti, la storia d'amore e la nascita di Noa Alexander

Legati sentimentalmente dal 2019, Stefano Corti e Bianca Atzei non hanno mai nascosto il desiderio di avere un figlio insieme. Nel 2021 la cantante aveva rivelato di aver avuto un aborto, manifestando dolore e rabbia per quanto accaduto. Pochi mesi più tardi, a luglio 2022, i due avevano invece annunciato di aspettare un bambino. "Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore", erano state le prime parole condivise da Bianca Atzei sui social, a corredo di uno scatto in cui Stefano Corti le baciava il pancino. La grande attesa era terminata il 18 gennaio 2023 e da quel momento la coppia ha mostrato tanti momenti trascorsi in compagnia del nuovo arrivato.

Bianca Atzei e Stefano Corti, la gioia di essere genitori raccontata a Verissimo

Ospiti a maggio nel salotto di Verissimo, Bianca Atzei e Stefano Corti avevano raccontato le prime sensazioni dell'essere genitori insieme: "Ora ci sentiamo completi, siamo una famiglia e desideravamo tantissimo questa cosa", avevano dichiarato a Silvia Toffanin. "Siamo fortunati perché Noa è bravissimo", aveva commentato un emozionatissimo Stefano Corti, mentre Bianca Atzei non aveva nascosto le difficoltà dei primi tempi: "Il primo mese e mezzo ci ha fatti un po' tribolare con il latte, non stava benissimo. Per un periodo non abbiamo dormito, ora va meglio". Nella stessa intervista, la coppia non aveva nascosto il desiderio di poter allargare la famiglia: "Noa Alexander è arrivato nel periodo migliore della nostra vita - Spiegava Stefano Corti, che ha già un figlio da una precedente relazione - Quando ho avuto Gabriele ero molto giovane e facevo l'animatore nei villaggi turistici, adesso vivo la paternità in maniera diversa, sono più sicuro di me stesso e di come affrontare la quotidianità. Mi piacerebbe ampliare la famiglia, ora vorrei anche una femminuccia".