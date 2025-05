Biagio Antonacci, la foto ricordo con Mia Martini: "Era una donna straordinaria"

Biagio Antonacci condivide con i suoi fan un tenero ricordo legato a Mia Martini, indimenticata cantante italiana scomparsa trent'anni fa, il 14 maggio del 1995. In una foto amarcord pubblicata sui social, il cantautore racconta dell'incontro avvenuto con la collega nell'inverno 1991, anno nel quale aveva pubblicato il disco "Adagio Biagio". "Mi chiamò al telefono e mi disse che le avrebbe fatto piacere se avessi scritto per lei una canzone per il suo prossimo disco - scrive Biagio Antonacci in un lungo post su Instagram - (...) Mimì venne a casa mia a Rozzano, all’ultimo piano del palazzo in cui vivevo con la mia famiglia. Mia madre preparò da mangiare e cenammo tutti insieme: io, mia madre, mio padre, mio fratello e Mimì, tutti intorno al tavolo in cucina. Lei era una donna straordinaria, di grandissima emotività ed umiltà".

Il cantautore conclude il tenero ricordo legato a Mia Martini scrivendo: "Quel giorno Mimì mi chiese se stessi lavorando a qualcosa di nuovo e le raccontai di Liberatemi, l’album che sarebbe uscito l’anno dopo. Lo ascoltò e mi disse: 'Questo disco ti farà avere tanto successo, ricordatelo!'. Aveva ragione! Liberatemi ebbe un successo enorme. Mi portò grande fortuna".

Loredana Bertè ricorda la sorella Mia Martini a Verissimo

Ospite a Verissimo nel 2019, Loredana Bertè aveva ricordato la sorella Mia Martini: "Avevamo un rapporto stupendo. Le malelingue e l'ignoranza di alcune persone l'hanno fatta morire dentro. Perché, quando una è brava, l'unico modo per farla fuori è dire che porta sfortuna. Mimì si è rifiutata di cantare per quindici anni".

"Con lei è morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro di me. Il pubblico mi dà l'energia necessaria per affrontare i miei concerti, e penso che Mimì oggi sia orgogliosa di me", aveva raccontato la cantante a Silvia Toffanin.