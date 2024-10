Benedetta Rossi, l'intervista in 100 secondi

Dalle toccanti parole del marito al rapporto con la popolarità: Benedetta Rossi si è raccontata a Verissimo.

Parlando del successo, ha detto: "Non avevo cercato il successo, quando è arrivato mi sentivo addosso il peso della responsabilità. Avevo paura di sbagliare. Pensavo di non avere le capacità di gestire una popolarità che non avevo cercato. Non mi sentivo all'altezza, non mi sentivo abbastanza bella e simpatica".

A Verissimo, la celebre cuoca e food blogger ha ricevuto un toccante videomessaggio da parte del marito Marco Gentili, sposato nel 2009, che ha parlato della loro storia e dei figli che non hanno avuto.

"I figli non è che non li volevamo o abbiamo fatto programmi in questo senso, ma semplicemente non sono arrivati", ha detto commosso. E ha aggiunto: "Noi siamo andati avanti con il nostro percorso di vita, guardando alle cose belle che ci accadevano nel frattempo. Non abbiamo grossi rimorsi, sappiamo che probabilmente saremmo stati dei buoni genitori".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Benedetta Rossi a Verissimo.