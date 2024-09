Benedetta Parodi e Fabio Caressa: "Tra i segreti dei 25 anni di matrimonio anche la fuga in Motel"

"Siamo l'unica coppia sposata che va in Motel", dicono con ironia Benedetta Parodi e Fabio Caressa a Verissimo

Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno festeggiato 25 anni di matrimonio. A Verissimo hanno svelato i segreti di un amore così forte e duraturo: "Sostenersi sempre e lasciare gli spazi all'altra persona. Lasciare liberi è un segno di amore e di fiducia".

Per la coppia essere sposati da 25 anni non è solo questione di fortuna: "C'è anche tanto lavoro dietro, bisogna impegnarsi, non è scontato".

Ma tra i segreti, ce ne sarebbe uno particolare: "Ogni tanto fuggiamo in Motel". Fabio Caressa racconta: "La prima volta che siamo andati in Motel e mi hanno riconosciuto c'era curiosità su chi fosse con me. Quando hanno visto mia moglie c'è stata una grande delusione".

"Siamo l'unica coppia sposata che va in Motel", aggiunge Benedetta Parodi con imbarazzo e ironia, ma lancia anche un messaggio: "È un consiglio che voglio dare alle coppie che non riescono a ritagliarsi spazi per sé".