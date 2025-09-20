Belen Rodriguez ha compiuto 41 anni e per l'occasione ha pubblicato sui social un ritratto di famiglia in cui è presente anche la sorella Cecilia, in attesa di una bambina. "Buon compleanno a me! Non c’è cosa più bella per me che festeggiare con la famiglia", scrive la showgirl nella didascalia dello scatto in cui compaiono anche i genitori, il fratello Jeremias, e i due figli Santiago, di 12 anni, e Luna Marì, di 4 anni. Lo scatto di Belen e Cecilia mette a tacere, una volta per tutte, le voci, circolate nei mesi scorsi, sul rapporto tra le due sorelle. Di recente Cecilia Rodriguez aveva chiarito a Verissimo: "Siamo due sorelle che si assomigliano molto fisicamente, ma caratterialmente siamo molto diverse. Qualche litigata ci scappa, ma siamo una famiglia molto unita. Non siamo una famiglia morbosa, come pensano tanti, perché ognuno ha la sua vita e la sua famiglia".

Finora non erano stati pubblicati sui social scatti di Belen insieme alla sorella minore in dolce attesa. Cecilia Rodriguez a questo proposito aveva detto a Verissimo: "Io vivo mia sorella non come un personaggio pubblico, non devo per forza fare foto per condividere se viene a casa mia o meno".