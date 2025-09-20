Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Lo scatto
20 settembre 2025

Cecilia Rodriguez, la foto con la sorella Belen

Belen Rodriguez pubblica un ritratto di famiglia in cui c'è anche la sorella Cecilia, in attesa di una bambina

Condividi:
belen cecilia

Belen Rodriguez ha compiuto 41 anni e per l'occasione ha pubblicato sui social un ritratto di famiglia in cui è presente anche la sorella Cecilia, in attesa di una bambina. "Buon compleanno a me! Non c’è cosa più bella per me che festeggiare con la famiglia", scrive la showgirl nella didascalia dello scatto in cui compaiono anche i genitori, il fratello Jeremias, e i due figli Santiago, di 12 anni, e Luna Marì, di 4 anni. Lo scatto di Belen e Cecilia mette a tacere, una volta per tutte, le voci, circolate nei mesi scorsi, sul rapporto tra le due sorelle. Di recente Cecilia Rodriguez aveva chiarito a Verissimo: "Siamo due sorelle che si assomigliano molto fisicamente, ma caratterialmente siamo molto diverse. Qualche litigata ci scappa, ma siamo una famiglia molto unita. Non siamo una famiglia morbosa, come pensano tanti, perché ognuno ha la sua vita e la sua famiglia".

Finora non erano stati pubblicati sui social scatti di Belen insieme alla sorella minore in dolce attesa. Cecilia Rodriguez a questo proposito aveva detto a Verissimo: "Io vivo mia sorella non come un personaggio pubblico, non devo per forza fare foto per condividere se viene a casa mia o meno".

Leggi anche

Özge Özpirinççi: "Non volevo sposare Burak Yamantürk"

L'intervista

Özge Özpirinççi: "Non volevo sposare Burak Yamantürk"

L'attrice di Bahar ne La forza di una donna parla a Verissimo del suo matrimonio con l'attore Burak Yamantürk, con cui ha una figlia

L'attrice di Bahar ne La forza di una donna parla a Verissimo del suo matrimonio con l'attore Burak Yamantürk, con cui ha una figlia

Alessandra Mussolini: "Un tradimento non si perdona"

L'intervista

Alessandra Mussolini: "Un tradimento non si perdona"

"Se si ama non si perdona. Si va avanti", dice Alessandra Mussolini a Verissimo

"Se si ama non si perdona. Si va avanti", dice Alessandra Mussolini a Verissimo

Maria Grazia Cucinotta: "Diventare mamma bis è il mio sogno non avverato"

L'intervista

Maria Grazia Cucinotta: "Diventare mamma bis è il mio sogno non avverato"

"Mi sento in colpa per non essere riuscita a dare un fratello a mia figlia", afferma l'attrice a Verissimo

"Mi sento in colpa per non essere riuscita a dare un fratello a mia figlia", afferma l'attrice a Verissimo

Alex Baudo: "Basta con i pettegolezzi. Papà deve riposare in pace"

L'intervista

Alex Baudo: "Basta con i pettegolezzi. Papà deve riposare in pace"

Il figlio di Pippo Baudo parla a Verissimo dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre

Il figlio di Pippo Baudo parla a Verissimo dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity