Bebe Vio bronzo nel fioretto alle Paralimpiadi, la dedica di Jovanotti: "Magica"

Medaglia di bronzo per Bebe Vio ai Giochi Paralimpici 2024. Dopo gli ori conquistati a Rio 2016 e Tokyo 2020, la schermitrice sale nuovamente sul podio di Parigi.

"Sono felicissima, è una giornata straordinaria. Non è l'oro che tutti si aspettavano, ma io sono felice, non è tutto regalato, è bellissimo", ha detto Bebe Vio dopo la vittoria. E ha aggiunto con l'ironia che la contraddistingue: "C'è molto lavoro di tantissime persone. Presto ci sarà anche la gara a squadre, oggi è una giornata straordinaria. Incrociate le dita per me perché io non posso".

Sui social è arrivata anche una bellissima dedica di Jovanotti, che ha abbracciato Bebe dopo la vittoria: "La nostra magica Bebe Vio. Dopo aver vinto il bronzo, l’ho abbracciata. Era sudata come me dopo un concerto e felice di avercela fatta ancora a mettersi una medaglia al collo. Io e le mie ragazze Francesca Valiani e Teresa Cherubini siamo venuti a Parigi perché da tanti anni siamo amici e fan di Bebe Vio. Non l’avevamo mai vista in combattimento. Che forza, che velocità, che dedizione e che spirito. Grande sorellina, ti siamo tutti molto grati per quello che sei capace di fare".