Beatrice Valli, che ad aprile ha accolto la quarta figlia Matilda Luce, ha condiviso sui social un messaggio mum positive.

“Non sono incinta del quinto figlio, non mi interessa tornare in forma il prima possibile come tante persone possono pensare, non mi interessa fare una dieta, ma prendermi cura della mia bambina, mangiando sano per produrre latte buono per lei. Mi prendo cura in primis di star bene con me stessa e non dover dimostrare che la ripresa del parto debba essere per forza in tre mesi. Dopo quattro gravidanze il corpo ci mette molto più tempo a riprendersi e lo rispetto”, ha spiegato l’influencer su Instagram.

“Ultima cosa. Ascoltate il vostro star bene e non le persone che devono per forza giudicare. Prendetevi il vostro tempo, per dimostrare solo a voi stesse quanto davvero avete bisogno, in un momento così delicato come il post-parto, di essere coccolate e amate. E che l'unica cosa che volete sentirvi dire in quei mesi sarà: forza e coraggio, la ripresa mentale sarà faticosa ma questo viaggio è lungo e pieno di bellissimi traguardi”.

“Combatterò sempre su questo tema. Nonostante le persone facciano vedere attraverso i social che tutto è facile, semplice e stupendo, in realtà non è sempre così. Prendetevi cura della vostra mente, non del vostro apparire. Se siete belle dentro, tutte le persone vedranno quanto brillerete fuori”, ha spiegato Beatrice Valli, che è mamma anche di Bianca (2017) e Azzurra (2020), avute sempre con Marco Fantini, e di Alessandro, il primogenito nato nel 2012 da una precedente relazione.

Beatrice ha poi rivolto un ringraziamento speciale al marito: “Ringrazierò sempre Marco per farmi da specchio di quella che sono. Spesso, quando leggo questi messaggi, mi trovo mille difetti che in realtà sono solo le insoddisfazioni delle persone che ti buttano addosso per sentirsi meglio con se stesse. Ripetetevi sempre quanto siete davvero belle dentro. E con questo vi saluto e non vorrei più leggere queste cattiverie sotto le mie foto/video. Vi pregherei di andare a risolvere le vostre problematiche o frustrazioni da altre parti. Abbiamo bisogno di cose belle, vere ed essere davvero libere di essere quello che vogliamo”, ha concluso l’influencer, che nella didascalia del post ha aggiunto alcuni propositi per l’anno venturo: “Anno 2024; gentilezza, verità, bellezza, purezza (tutto questo dentro di noi)”.

Beatrice Valli parla a Verissimo della sua quarta gravidanza

Beatrice Valli, ospite a Verissimo con Marco Fantini a gennaio del 2023, aveva parlato dei problemi di salute avuti all'inizio della quarta gravidanza

"A settembre ho fatto delle cure importanti, ero già incinta, ma da poco. Ho avuto la labirintite, sono stata un mese e mezzo a letto. Volevo essere certa che tutto fosse andato nel migliore dei modi, e così è stato", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

Beatrice Valli e Marco Fantini avevano condiviso anche le emozioni dell'attesa della figlia: "Era un po' che cercavamo questa gravidanza e finalmente è arrivata. Ho scoperto di essere incinta a Ibiza. Ho fatto il test da sola la mattina presto, ero contentissima", aveva aggiunto Beatrice Valli.

Beatrice Valli parla a Verissimo della sua quarta figlia

Tornata a Verissimo a dicembre del 2023, Beatrice Valli aveva detto a Silvia Toffanin: "L'ultima volta che ci siamo viste avevo il pancione. Ora basta pancione, pensiamo a crescere la piccolina che ha sette mesi".

Insieme al marito Marco Fantini, l'influencer aveva parlato anche della piccola Mitilda: "Mi ricorda mia figlia Bianca quando era piccola, è molto attaccata a me. La allatto al seno ed è impegnativo gestire il tutto, soprattutto quando ci sono altre tre bambini da crescere".