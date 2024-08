Beatrice Valli e Marco Fantini, lo scatto con la famiglia al completo

"La family al completo e perfettamente in fila". Queste le parole scelte da Beatrice Valli e Marco Fantini per accompagnare il tenero scatto condiviso sui loro social che li ritrae, in ordine crescente, insieme ai piccoli di casa: Alessandro (nato nel 2012 dall'unione tra l'influencer e il calciatore Nicolas Bovi), Bianca (primogenita della coppia avuta nel 2017), Azzurra (venuta al mondo nel 2020) e Matilda Luce (nata nell'aprile 2023).

Insieme dal 2014 e marito e moglie dal 2022, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno recentemente festeggiato i 10 anni d'amore. A proposito del loro primo incontro avvenuto a Uomini e Donne, ospiti a Verissimo a dicembre 2023 avevano raccontato: "Avevamo 18 e 22 anni quando siamo usciti dal programma. Il primo anno insieme è stato bellissimo. Poi ci siamo un po' guardati indietro e abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa".

In trasmissione la coppia ha raccontato come è riuscita a superare il momento di crisi e di come abbia deciso di iniziare una nuova vita a Milano. "All'inizio facevo avanti e indietro, poi abbiamo deciso di trasferirci insieme a Milano. Da allora non ci siamo più lasciati e abbiamo costruito la nostra famiglia", aveva spiegato Marco Fantini a Verissimo.

Nel video di seguito, ripercorriamo la storia d'amore di Beatrice Valli e Marco Fantini