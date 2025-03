Beatrice di York: “Mia figlia Athena è nata prematura”

Beatrice di York rivela per la prima volta che sua figlia Athena è nata prematura. Lo fa scrivendo su British Vogue, dove racconta la sua esperienza. La piccola Athena è nata a gennaio 2025 dall'amore tra la Principessa e il marito Edoardo Mapelli Mozzi, già genitori di Sienna che ha tre anni.

"Niente ti prepara al momento in cui ti rendi conto che il tuo bambino arriverà prima del previsto", si legge, "C'è così poco controllo. Nascerà sano? Ci saranno complicazioni?". La Principessa riflette poi sul fatto che al momento del parto i dottori e le ostetriche fanno di tutto per aiutare la neo-mamma e il suo bambino. Ma non si può sapere come andranno a finire queste cose. "L'incertezza ti lascia una paura opprimente dell'ignoto", scrive Beatrice di York.

Poi la Principessa parla di cosa è successo con sua figlia Athena: "Dopo le ecografie di routine ci siamo resi conto che la nostra bambina aveva bisogno di un attento monitoraggio e abbiamo capito che dovevamo prepararci per un arrivo anticipato. Ciò che ho imparato in questo processo è stato toccante: capire molto di più sui nostri straordinari corpi umani, ma anche, più di ogni altra cosa, su ciò che non sappiamo".

Si passa poi a parlare della salute delle donne, spesso messa in secondo piano, fino ad arrivare alla tecnologia, uno strumento fondamentale per il progresso anche in campo medico: "Mi definirei un'ottimista della tecnologia e la mia carriera fino a oggi si è concentrata su come la ricerca e una migliore analisi dei dati possano offrire strumenti a coloro che cercano una comprensione più profonda".

Beatrice di York scrive poi di essere intenzionata a darsi da fare per "trovare risposte per le donne in tutto il mondo". La Principessa spiega che Athena è nata sana poche settimane prima della data di nascita prevista, grazie al costante monitoraggio del team medico che la seguiva. "Era così piccola", racconta la neomamma, "che ci sono volute più settimane perché le lacrime di sollievo si asciugassero e perché la vita con la nostra bambina sana sembrasse reale".

Un pensiero va anche alla preoccupazione dei mesi che hanno preceduto il parto: "si può fare di più per aiutare gli altri a trovare risposte a quelle domande sulle complicazioni che possono portare a un parto prematuro, domande che hanno caratterizzato le mie giornate (e notti) durante la gravidanza".

Beatrice di York spiega di essersi affidata allo straordinario team supervisionato dal professor Mark Johnson al Chelsea and Westminster Hospital e che ora è diventata una sua sostenitrice. La sua testimonianza si conclude con una riflessione: "La mia speranza è che con maggiori investimenti nella ricerca medica e la dedizione di professionisti sanitari come il professor Johnson, le mie due figlie non dovranno affrontare queste sfide quando saranno grandi. E anche se lo faranno, lo faranno con le migliori conoscenze in assoluto a loro disposizione".