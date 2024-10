Serena Rutelli spiega a Verissimo perché non ha voluto incontrare sua madre biologica che al Grande Fratello le recapitò una lettera.

"Secondo me il genitore non è chi mette al mondo un bambino, ma chi lo cresce, gli dà forza, lo fa studiare. Non è genitore chi ti mette al mondo e poi, vedendoti in tv, ti scrive una lettera", afferma Serena, che è stata adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli come i fratelli Monica e Francisco.

"I miei genitori sono Barbara e Francesco, non chi mi ha abbandonata e maltrattata", aggiungere Serena, che da bambina aveva subito violenza fisica. "Se non sei in grado di fare la mamma, non mettere al mondo un bambino", conclude.