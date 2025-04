Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: "Vorremmo andare a vivere insieme"

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea parlano a Verissimo della loro storia d'amore, nata a Uomini e Donne, e dei sogni per il futuro.

"Non ho mai creduto nei colpi di fulmine, invece con Ruggiero mi è successo. Ho fatto la scelta dopo sei giorni di conoscenza, ma l'avrei scelto già anche dopo soli due giorni", afferma Barbara De Santi, 55 anni, a proposito dell'inizio della loro relazione.

Barbara De Santi è uscita da Uomini e Donne con Ruggiero D’Andrea pochi giorni dopo la loro conoscenza, ma questo è avvenuto dopo diversi anni nel dating show, in cui ha provato a intrecciare altre relazioni, che però sono naufragate. "Ho sempre fatto delle scelte razionali, tenendo conto della mia età. Finora non avevo mai scelto con il cuore", spiega la storica dama di Uomini e Donne, entrata per la prima volta negli studi del dating show nel 2011, per poi tornare nel 2018 e nel 2023.

Ruggiero D’Andrea rivela cosa l'ha colpito di più di Barbara De Santi: "Mi guarda come nessun'altra donna mi abbia guardato finora". Barbara De Santi vive a Desenzano del Garda, Ruggiero D’Andrea invece a Taranto. Per quanto riguarda i loro sogni per il futuro: "Vorremmo andare a vivere insieme, stiamo capendo dove".