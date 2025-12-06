Kaya bacia Erim - L'anticipazione di Forbidden Fruit 2

Ender, interpretata dall'attrice turca Sevval Sam ospite a Verissimo, rimprovera Kaya per aver portato suo figlio a un concerto senza avvisarla. Kaya si difende sostenendo di aver chiesto il permesso ad Halit. Ender passa poi alle minacce, affermando che convincerà Halit a licenziarlo e che Kaya si pentirà amaramente di averla provocata.
Kaya non si lascia intimidire e la sfida: le suggerisce di andare a dire "tutta la verità" se è così sicura di sé.
Ad un certo punto Kaya chiede: "Erim è mio figlio, vero?". Poi prende Erim tra le sue braccia e la bacia.