Azzurra De Lollis: "Delusa da alcuni colleghi di mia mamma Sandra Milo"

Azzurra De Lollis condivide un dispiacere dopo la scomparsa della mamma Sandra Milo: "Ho visto alcune sue colleghe andare in tv a parlare di lei, ma poi non le ho viste ai funerali, non ci hanno mandato nemmeno un messaggio"

Azzurra De Lollis ha ripercorso a Verissimo gli ultimi giorni di vita della mamma Sandra Milo, scomparsa lo scorso 29 gennaio dopo una malattia.

La figlia di Sandra Milo - accanto alla gratitudine per l'affetto che è stato dimostrato a sua mamma e alla sua famiglia da tante persone - ha espresso anche un dispiacere: "Ho ricevuto più testimonianze d'amore dal pubblico che dai colleghi di mia mamma. Pur essendo benvoluta da tutti, non ha ricevuto i tributi che meritava".

Azzurra De Lollis ha spiegato: "Ai funerali c'erano diversi colleghi. Ma alcune sue colleghe che ho visto andare ovunque a parlare di lei - in radio e in tv - non le ho viste in chiesa, non ho ricevuto messaggi o chiamate da parte loro, nemmeno un fiore. Questo mi è dispiaciuto per mia mamma che è sempre stata generosa, buona, mai invidiosa. Mi è dispiaciuto perché non lo meritava".