Arisa insieme a Samuele Carrino, l'intervista in 100 secondi

Dall'annuncio di Arisa, che ha un nuovo amore, all'importanza del film Il ragazzo dai pantaloni rosa - di cui Arisa firma la colonna sonora - e che vede Samuele Carrino vestire i panni di Andrea Spezzacatena, il ragazzo di 15 anni, vittima di bullismo e cyberbullismo, che si tolse la vita nel 2012: sono alcuni dei momenti salienti dell'intervista a Verissimo della cantautrice e del giovanissimo attore.

Arisa ha parlato dell'amore ieri e oggi: "In passato ho sofferto, ma più per me stessa. Spesso soffriamo per come siamo noi in quella relazione, per come va a finire, per la figura che facciamo con noi stessi". Per quanto riguarda oggi: "C'è un fidanzato".

La cantautrice si è esibita anche con il brano Canta ancora, colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa. A Verissimo Samuele Carrino, di quasi 15 anni, ha raccontato il suo incontro con la mamma di Andrea Spezzacatena: "L'ho vista per la prima volta sul set, mi sono presentato e poi mi sono bloccato. Dopo ho chiesto di poterla rincontrare e ci siamo abbracciati, da lì è nato un legame assurdo tra di noi".