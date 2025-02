Sinisa Mihajlovic

Il 4 febbraio, nella Giornata mondiale della lotta contro il cancro, Arianna Mihajlović ha ricordato con due foto condivise su Instagram il marito Siniša Mihajlović, scomparso nel 2022 all'età di 53 anni per una leucemia che gli era stata diagnosticata tre anni prima. Nel primo scatto, si vede il giocatore e allenatore in tenuta sportiva. Mentre nel secondo Arianna Mihajlović ha voluto riportare una vecchia riflessione del marito sulla malattia che lo aveva colpito. "Non c'è nulla di cui vergognarsi nell'essere malati. Nell'indossare una mascherina, un cappellino o un turbante per coprire una calvizie da chemio", si legge nella seconda immagine. Il messaggio di Siniša Mihajlović invita poi le persone a non arrendersi senza lottare e si conclude così: "Se oggi sono quello che sono, è grazie a tutto quello che mi è successo". A corredo delle fotografie, Arianna Mihajlović ha aggiunto: "Non c'è giorno in cui non ti pensi anche solo per un istante".

Dopo aver scoperto di essere malato, Siniša Mihajlović si era sottoposto a un trapianto di midollo osseo e sembrava aver intrapreso la via della guarigione. Nel 2022, però, la leucemia era tornata.

Arianna Mihajlović ospite a Verissimo

Ospite a Verissimo, Arianna Mihajlović aveva raccontato commossa che due giorni prima di morire il marito le aveva detto: "Ti amo me lo sono fatto dire io. Perché stava parlando con il medico, non sapevo come fare, non riuscivo a dirglielo per prima e allora ho detto adesso devo trovare qualcosa per farmelo dire. (...) Sinisa si è rivolto al medico e ha detto Luca, ti voglio un mondo di bene. E io scherzando ho detto Scusa, ma a lui stai dicendo che vuoi bene e a me niente? Lui mi ha detto A te ti amo, è diverso".

Sempre a Verissimo, Arianna Mihajlović aveva parlato della sua storia d'amore con il marito: " Siamo stati insieme 27 anni. Quando ci siamo conosciuti io ne avevo 23, dopo un anno ci siamo sposati. L'anno successivo è nata la nostra prima figlia e poi ne abbiamo avuti altri quattro. È stato un grande amore".