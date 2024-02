Aras Şenol e Eylül Şahin ospiti a Verissimo

Sabato 2 marzo, dalle 16.30 su Canale 5, Aras Şenol presenterà a Verissimo la fidanzata Eylül Şahin.

Attore, modello ed ex atleta, Aras Şenol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993. Laureato in Belle arti all'Università di Yeditepe, esordisce a teatro nel 2016 per poi partecipare a diverse serie televisive. Dal 2018 al 2022, interpreta Cetin in Terra amara, ruolo grazie al quale ottiene un successo internazionale.

Ospite a Verissimo a ottobre del 2023, l'attore turco aveva parlato della sua storia d'amore con Eylül: "Sono fidanzato da quasi due anni. Sono davvero molto felice. Stare al fianco di una persona che ti ama davvero è una grande fortuna".

Tornato a Verissimo a gennaio del 2024, Aras Şenol aveva rivelato di pensare al matrimonio: "Con Eylul ne stiamo parlando, vorremmo sposarci tra due o tre anni".