"Vittorio è arrivato nel momento giusto, quasi per caso", racconta la conduttrice in un'intervista, ripercorrendo la storia d'amore con il compagno

Antonella Clerici insieme al compagno Vittorio Garrone (instagram_@antoclerici)

Antonella Clerici traccia un bilancio della sua vita e ripercorre la storia d'amore con l'attuale compagno Vittorio Garrone, con il quale è sentimentalmente unita da otto anni. In un'intervista rilasciata a Sette, la conduttrice racconta l'approccio controverso vissuto con i cinquant'anni, periodo che però le ha regalato "il privilegio" di conoscere Vittorio. "Gli dissi: beh, siamo grandi. Lui mi rispose regalandomi una clessidra e dicendomi: tu sei il tempo senza tempo. Questa frase me la ripete sempre - racconta nell'intervista Antonella Clerici, che il 6 dicembre 1963 ha compiuto 60 anni - Quando si incontra l'anima gemella nella seconda parte della propria vita, è vero che non c’è un tempo. Ho avuto una vita molto ricca ma molto sofferta dal punto di vista personale. Vittorio è arrivato nel momento giusto, quasi per caso. Conoscerlo, innamorarci così... A questa età o hai cose in comune e ti giochi la tua vita o non ne vale la pena. È una scelta che ogni giorno facciamo. Il qui e ora, dopo i 50 anni, è più presente".

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, la storia d'amore

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sono conosciuti nel 2016 e da allora vivono un'intensa storia d'amore. Al momento del loro incontro, l'imprenditore ligure era già papà di tre figli - Agnese, Beatrice e Luca - avuti da una precedente relazione, mentre Antonella Clerici è mamma di Maelle, avuta nel 2009 con l'ex compagno Eddy Martens. "All'inizio eravamo noi due, abbiamo coltivato la nostra storia mettendo buone basi; poi abbiamo scelto di vivere la famiglia allargata ed è stato un lavoro molto bello che si è sedimentato durante la pandemia", aveva raccontato Antonella Clerici in una vecchia intervista. "Qui con noi c'erano due dei suoi figli, Beatrice e Luca. Agnese invece era a Parigi. Io non ho mai voluto sostituirmi a nessuno, mi sono solo aggiunta con grande riguardo nei confronti delle loro vite e delle loro sensibilità. Ci vogliamo bene, loro sono legati a Maelle e lei li adora", aveva aggiunto la conduttrice.

Antonella Clerici a Verissimo: "Io e Vittorio Garrone non ci lasceremo mai"

Ospite a Verissimo, Antonella Clerici aveva raccontato a Silvia Toffanin l'amore per Vittorio Garrone, definendolo un amore completo. "Sono sicura che non lo lascerò mai. Sono stata fortunata perché, prima di conoscerlo, avevo deciso di stare sola... volevo pensare solo a crescere mia figlia", aveva detto a proposito del compagno, arrivato nella sua vita dopo la fine di due matrimoni e della relazione con il padre di sua figlia Maelle. Inoltre, Antonella Clerici aveva parlato anche dell'inizio della loro relazione: "Vittorio me l'ha presentato una mia amica, che si era convinta fosse l'uomo giusto per me. E ci aveva visto giusto. Quando ci siamo incontrati eravamo entrambi liberi. All'inizio io ho tentennato un po', non mi sentivo pronta, ma lui è stato bravissimo perché ha saputo aspettare". "Poi Vittorio mi ha scritto delle lettere meravigliose e, piano piano, ho scoperto un uomo e un papà straordinario, che è diventato un punto di riferimento importante anche per mia figlia".