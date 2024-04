"Sono sobria da cinque anni. Per me è stata una conquista importante".

L'attrice Anne Hathaway racconta in un'intervista al New York Times il suo rapporto con l'alcol.

L'attrice, 41 anni lo scorso novembre, parla di una vera e propria rinascita personale che l'ha portata a vivere meglio la vita quotidiana e la carriera.

"Di solito non ne parlo, ma sono sobria da più di cinque anni. I quaranta sono un regalo, non la chiamo fase di mezza età perché posso essere fissata con la mia salute, ma potrei essere investita domani da un'auto. Non sappiamo cosa sia realmente la mezza età", dichiara l'attrice nel corso dell'intervista.

In un'intervista a Vanity Fair, Anne Hathaway aveva raccontato di aver vissuto il dolore di un aborto spontaneo nel 2015: "La prima volta non ha funzionato per me. Stavo recitando in uno spettacolo e ogni sera dovevo partorire sul palco. È davvero difficile desiderare qualcosa così tanto e chiedersi se stai facendo qualcosa di sbagliato".