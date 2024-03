Anne Hathaway: "Ho avuto un aborto spontaneo mentre interpretavo una donna incinta"

Instagram @annehathaway

Anne Hathaway in un'intervista a Vanity Fair ha raccontato di aver vissuto il dolore di un aborto nel 2015, mentre recitava nello spettacolo teatrale Grounded.

"La prima volta non ha funzionato per me. Stavo recitando in uno spettacolo e ogni sera dovevo partorire sul palco. È davvero difficile desiderare qualcosa così tanto e chiedersi se stai facendo qualcosa di sbagliato", ha raccontato l'attrice di 41 anni, che ha due figli: Jonathan (2016), e Jack, (2019), avuti con il marito Adam Shulman, 42.

Anne Hathaway aveva condiviso la notizia con gli amici che venivano a vederla a teatro: "Era troppo trattenerlo quando ero sul palco, fingendo che andasse tutto bene. Dovevo mantenerlo reale", ha aggiunto Hathaway, che nel 2019, in attesa del secondo figlio, a corredo di una foto con il pancione aveva scritto: "Non è per un film… Scherzi a parte, per tutti coloro che stanno attraversando l'infertilità e l'inferno del concepimento, sappiate che non è stata una linea retta per nessuna delle mie gravidanze. Vi mando amore extra".

Ricordando quel momento in un'intervista, l'attrice aveva raccontato: "Dato il dolore che ho provato mentre cercavo di rimanere incinta, sarebbe stato falso pubblicare qualcosa di completamente felice quando so che la storia è molto più sfumata per ognuna. Quando me la sono sentita, essendo stata in quella situazione, l'ho voluto far sapere alle mie sorelle: Non devi sempre sembrare felice, mi hanno detto", aveva aggiunto Anne Hathaway.