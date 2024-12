Anna Tatangelo, il tenero scatto al matrimonio del fratello Giuseppe

Anna Tatangelo pubblica sui social uno scatto che ritrae un tenero momento in famiglia. In occasione del matrimonio del fratello maggiore, Giuseppe Tatangelo, con la compagna Anna Maria, la cantante condivide una fotografia che immortala l'abbraccio tra i fratelli. "Ho molte foto nel rullino della giornata di oggi - scrive Anna nella didascalia che accompagna il post pubblicato su Instagram - ma l’unica che rappresenta davvero il bene che ti voglio è questa. È stato emozionante stare al tuo fianco in un giorno così speciale. Sarei sempre il mio compagno di giochi e miei occhi ti sorrideranno sempre con amore... Auguri fratellone, ti voglio un mondo di bene".

Anna Tatangelo, il legame con la famiglia e il fratello Giuseppe

Anna Tatatangelo è molto legata alla sua famiglia di origine, in particolare al fratello Giuseppe, che ha seguito le orme dei genitori Dante e Palmira - fondatori della storica Ciambelleria Tatangelo - diventando un fornaio e pasticciere. Giuseppe Tatangelo - che è papà di un bimbo e una bimba avuti dalla moglie Anna Maria - dopo aver appreso i segreti del mestiere dai genitori e dal fratello maggiore Maurizio, ha scelto di mettersi in proprio.

Ospite a Verissimo nel 2021, Anna Tatangelo aveva parlato della sua famiglia: "Noi siamo molto uniti. I miei genitori sono stati sempre molto impegnati con la loro attività e i loro quattro figli. Adesso che sono mamma anche io, capisco quanto sia bello sentirti dire grazie e ti voglio bene".

In un altra occasione, parlando della scomparsa della madre, la cantante aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Sia io che i miei fratelli l'abbiamo sostenuta, dando il massimo per ripagare tutti i sacrifici che lei ha fatto per noi. Ho tirato fuori una forza che non pensavo nemmeno io di avere".