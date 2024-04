Anna Safroncik, gli scatti con la mamma

Anna Safroncik ha trascorso la Pasqua a Roma con la madre Lilia Chapkis, e ha condiviso sui social alcuni loro scatti.

La mamma dell'attrice è un'ex ballerina di danza classica, oggi insegnante: per diciassette anni ha fatto parte del corpo di ballo del Teatro dell'Opera Nazionale di Kiev e poi di quello di Odessa.

“Mia mamma quando avevo 3 anni mi assegnava le poesie e me le faceva recitare davanti ai parenti durante le feste di famiglia: dovevo interpretarle, non ripeterle a memoria come tutti gli altri bimbi”, aveva raccontato Anna Safroncik a Famiglia Cristiana.

L'attrice nel 1992 si è trasferita da Kiev ad Arezzo con la madre, che in Italia, dopo la separazione dal marito, si è risposata e ha avuto la seconda figlia Vittoria Chapkis Gargiani.

Anna Safroncik parla a Verissimo del suo rapporto con la madre

Anna Safroncik, ospite Verissimo il 23 marzo, ha parlato dei suoi esordi e del rapporto con la mamma.

"Non amavo molto i concorsi di bellezza ma mia mamma mi diceva che partecipando a queste competizioni sarei tornata a recitare, e aveva ragione. Lei mi ha sempre fatto pochi complimenti per le cose che facevo, proprio per cercare di migliorarmi", ha raccontato l'attrice, che dal 29 marzo è protagonista della fiction di Canale 5 Se potessi dirti addio, al fianco di Gabriel Garko.