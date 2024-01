Anna Pettinelli, la sorpresa del compagno Giuseppe: "Ti amo profondamente"

Anna Pettinelli festeggia a Verissimo il suo 67esimo compleanno e riceve una bellissima sorpresa da parte del compagno Giuseppe.

Giuseppe ha dedicato alla compagna bellissime parole: "Anna è una persona molto solare, sono rimasto folgorato dal suo sorriso [...]. Ti amo profondamente".

"Non me lo aspettavo da lui, non me lo aspettavo che si mettesse così a nudo. Lui è un siciliano tutto corazza, è molto romantico, ma anche molto riservato", ha commentato Anna Pettinelli.

A proposito della sua relazione, ha aggiunto: "Oggi non potrei più accettare un rapporto sbilanciato in cui dico: 'Tanto ci sono a mettere le cose a posto'. Questo, negli anni, l'ho imparato".