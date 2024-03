Anita Olivieri: "Sto perdendo la testa per Alessio Falsone"

I due ex inquilini del Grande Fratello parlano a Verissimo della loro relazione e del futuro insieme

Anita Olivieri e Alessio Falsone parlano a Verissimo della loro relazione nata all'interno del Grande Fratello.

"Con Alessio è stata una cosa inaspettata, è stato tutto travolgente", afferma Anita. E non nega di provare sentimenti forti per Alessio: "Sono molto presa. È un ragazzo per cui sto perdendo la testa".

Alessio invece racconta l'inizio della loro relazione: "Per me è nata prima la stima per lei, tra di noi era quasi un rapporto di amicizia anche se lei era diffidente. Piano piano mi sono accorto che avevo iniziato a guardarla con occhi diversi".

Per quanto riguarda il futuro insieme: "Ci divertiremo, c'è voglia di stare insieme".