Angelina Mango ferma il tour per problemi di salute

L'annuncio arriva con una lettera scritta a mano sui social, in cui la cantante spiega di dover mettere la salute al primo posto e ringrazia i fan per il loro sostegno

Angelina Mango annuncia la sospensione del suo tour autunnale a causa di problemi di salute. La notizia è stata condivisa sui social con una lettera scritta a mano, in cui la cantante si rivolge direttamente ai suoi fan.

"Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live", scrive la cantante.

Angelina conclude esprimendo il suo amore e la sua gratitudine nei confronti dei fan: "Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni. Vi amo!", si legge alla fine della lettera.