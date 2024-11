Angela Melillo: "Mia figlia è un miracolo"

Angela Melillo presenta a Verissimo la figlia Mia e racconta la sua difficile gravidanza: "Ho deciso di portarla avanti nonostante il parere dei medici".

Prima di scoprire di essere incinta, Angela Melillo era stata ricoverata in ospedale: "Avevo una brutta infezione che peggiorava. Sono stata trasferita da un ospedale a un altro. In entrambi gli ospedali mi avevano fatto gli esami del sangue per sapere se fossi incinta e in entrambi i casi i risultati erano negativi. In quei giorni sono stata sottoposta a cure molto pesanti e a tante radiazioni".

Dopo un mese e mezzo però la showgirl ha scoperto di aspettare un bambino: "Ero felice, ma anche preoccupata per tutto quello che avevo subito. Ho iniziato a girare medici per capire cosa potessi fare. Il ginecologo mi disse: 'Non posso prendermi la responsabilità di dirti se portare avanti o meno questa gravidanza' e mi ha elencato tutti i rischi e le conseguenze che avrebbe potuto avere il bambino".

Angela Melillo ha deciso di portare avanti la gravidanza nonostante i rischi, ma sono stati nove mesi di angoscia per lei: "Facevo i controlli ogni dieci giorni per vedere se il bambino si sviluppasse nel modo corretto. Quando è nata mia figlia, sono stata con la paura che ci fosse qualcosa che non andava".

Oggi Mia ha 16 anni: "Ancora oggi la guardo e per me non c'è cosa più bella che sia sana. È il mio dono più grande, un miracolo".