Andreas Muller, Veronica Peparini e le gemelline

Andreas Muller, 28 anni, condivide sui social un filmato in occasione del primo compleanno delle sue due figlie Ginevra e Penelope, nate dall'amore per la compagna del ballerino, Veronica Peparini, 54 anni.

"Questo video è un piccolo riassunto di questo viaggio incredibile. È una sorpresa anche per Veronica perché in queste notti mi vedeva isolato, senza sapere cosa stessi facendo e ammetto che ripercorrere ogni momenti mi ha fatto sentire i brividi", si legge nella didascalia a corredo del video.

"Oggi festeggiamo il primo anno di vita delle nostre piccole guerriere. Un anno pieno di amore, sfide e miracoli. Ricordo il giorno in cui ci dissero che una di loro era in pericolo, ho ritrovato quel momento sul mio telefono, ma ora siamo qui a festeggiare entrambe e a ringraziare la vita per questo dono meraviglioso. Buon compleanno, siete la mia vita", prosegue Muller.

Andreas Muller, Veronica Peparini e le gemelline a Verissimo

Ospite a Verissimo, la coppia aveva presentato le gemelline, che erano state accompagnate in studio da Daniele e Olivia, gli altri due figli di Veronica Peparini. Quel giorno Daniele aveva detto: "Io aiuto, faccio quello che posso fare, vado a casa, ogni tanto prendo la chitarra e suono qualche cosa per le piccole".

A Verissimo, la coreografa raccontato la nuova vita da padre di Andreas: "Vuole fare tutto lui, vuole fare tanto. Lui è un mammo, mi dice come fare le cose". E il ballerino aveva spiegato: "Ho questo sorriso da due mesi. Sono felicissimo anche io".