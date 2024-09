Il neo-papà Andrea Zenga ha condiviso su Instagram un tenero video mentre tiene in braccio la prima figlia Camilla, Caterina

Andrea Zenga, diventato genitore per la prima volta insieme a Rosalinda Cannavò, condivide con i suoi follower un dolce video in bianco e nero mentre tiene in braccio la figlia Camilla, Caterina.

"Questo rimarrà sempre il nostro primo incontro", scrive Andrea Zenga in una storia su Instagram. Il 7 settembre 2024, Rosalinda Cannavò ha dato alla luce la sua prima figlia con Andrea Zenga.

Andrea Zenga, la dedica a Rosalinda Cannavò dopo il parto

Dopo il parto, Andrea Zenga aveva scritto delle dolci e profonde parole d'amore alla sua compagna in un post su Instagram: "Ti ammiro tantissimo. Sei la mamma migliore le potesse capitare. Benvenuta al mondo Camilla. Spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che è stata bravissima in queste ore difficili. Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto".