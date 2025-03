Andrea Zelletta condivide sui social un tenero carosello di foto che lo ritraggono insieme alla compagna Natalia Paragoni e alla figlia Ginevra. I tre si trovano a Miami e il dj ha voluto accompagnare la raccolta di scatti con questa didascalia: "Primo giorno a Miami".

La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne e da lì è uscita insieme nel 2019. Il 20 luglio del 2023 Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono diventati genitori di Ginevra. In quell'occasione il dj aveva scritto alla compagna: "Mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo".

Ospiti a Verissimo, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni avevano parlato proprio di come era nata la figlia. "Ho fatto un parto naturale e tutti dicono che è stato bellissimo, anche se è stato faticoso come tutti i parti. L'arrivo di Ginevra è stato un cambiamento tosto", aveva confidato in quell'occasione l'influencer.