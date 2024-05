Anbeta Toromani, la storia d'amore con Alessandro Macario

Anbeta Toromani parla a Verissimo della sua storia d'amore con Alessandro Macario, a cui è legata da 15 anni.

" Ci siamo conosciuti attraverso la danza. Il nostro è un rapporto sincero. Lui mi conosce al cento per cento, nel bene e nel male, nei bei momenti e in quelli bui", afferma Anbeta, 45 anni.

Parlando dei loro 15 anni d'amore: "Come in tutte le coppie ci sono alti e bassi. Noi balliamo spesso insieme, passiamo davvero tante ore insieme, raramente siamo distanti". Per quanto riguarda invece il loro futuro: "Mi auguro di rimanere così. Non di più, non di meno, mi auguro di restare proprio così".