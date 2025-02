Anbeta Toromani svela perché non vuole sposare Alessandro Macario

Anbeta Toromani e Alessandro Macario parlano a Verissimo dei loro 16 anni d'amore: "Per conquistare Anbeta, ho dovuto corteggiarla a lungo"

Anbeta Toromani e Alessandro Macario parlano a Verissimo della loro storia d'amore, iniziata nel 2009. "Il nostro è un amore vero, sincero. Non avrei potuto avere meglio di Alessandro nella mia vita", dice la ballerina, 46 anni. Anbeta e Alessandro si sono incontrati per la prima volta nel 2007: "Abbiamo ballato insieme ed è finita lì". La scintilla è scoccata dopo due anni. "Ci siamo incontrati di nuovo, ma lei aveva una sua situazione da definire e mi disse: 'Devi aspettare' e ho aspettato. È stato un lungo corteggiamento", racconta il ballerino, 45 anni. Nonostante la loro sia una bellissima storia d'amore, Anbeta Toromani non vuole sposare Alessandro Macario: "Lui è mio marito a prescindere, se lo sposo magari si adagia invece così rimane sempre sotto esame".