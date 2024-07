Amici – Verissimo, il nuovo programma con Silvia Toffanin e Maria De Filippi

Annunciata una nuova prima serata per la prossima stagione tv: protagonista la musica

Nella prossima stagione la prima serata di Canale 5 si impreziosirà di un nuovo programma, Amici – Verissimo, per celebrare i talenti di Amici. Ad annunciarlo, durante la presentazione dei palinsesti 2024-2025, è l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

“L’idea è nata da una conversazione fra me e Maria De Filippi”, spiega Berlusconi. “Sono convinto che Amici non sia solo un prodotto di successo della tv, ma un mezzo con cui Maria De Filippi sta scrivendo un pezzo della musica italiana. E sarebbe da celebrare”.

Maria De Filippi, dice Berlusconi, ha accettato l’idea: “Mi ha detto però che non poteva essere lei a celebrare Amici e quindi ha voluto coinvolgere Silvia”.

Il programma, attualmente in fase di progettazione, sarà registrato a Roma e messo in onda in prima serata su Canale 5. Previsti dai due ai tre appuntamenti.