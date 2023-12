Amedeo Grieco ricorda la mamma: “Nessun momento ha senso se non posso raccontarlo a te”

Amedeo Grieco ha ricordato con un toccante post su Instagram la mamma Rosa, nel giorno di quello che avrebbe dovuto essere il suo compleanno.

“Ti avremmo organizzato qualcosa di speciale per questi 60 anni e avremmo goduto della tenerezza del tuo imbarazzo... e invece resta uno sguardo diffidente al cielo per dei segnali che non arrivano mai, e questo biglietto attaccato quassù, con la stessa speranza flebile di un biglietto vincente alla lotteria ti arrivi comunque un pensiero...”

“Il tempo non ci ha lasciato vedere la mappa delle tue rughe che mai conoscerò, non ci saranno foto nuove nel mio telefono abbracciata ai tuoi nipoti, non ci saranno i tuoi audio su WhatsApp pieni di premura e raccomandazioni a cui non sapevo e saprei dar retta... non ce la faccio a tirarmi fuori dai casini mà, non ce la faccio a godermi nessun momento, è come se non avesse senso senza poterlo raccontare a te”, ha proseguito il comico.

“E provo a deluderti nella speranza di un tuo rimprovero, e provo a essere felice nella speranza tu capisca... mentre oggi guardo diffidente il cielo e mi scappa un: Auguri di buon complenno ma!”.

Amedeo Grieco e l’amore per la mamma condiviso a Verissimo

Amedeo Grieco, ospite due anni fa a Verissimo, aveva ricordato l’amata mamma Rosa.

“Mia mamma mi appoggiava nelle mie scelte, e gioiva per i successi dei figli. La cosa bella è aver avuto il tempo di regalarle qualche gioia in quei anni di sofferenza”, aveva raccontato a Silvia Toffanin.

“La sua mancanza è ancora più forte con le festività natalizie, quando ci riuniamo tutti in famiglia”, aveva aggiunto il comico.