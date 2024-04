Ambra Angiolini, festa a sorpresa con Francesco Renga e i loro figli Jolanda e Leonardo

In occasione del 47esimo compleanno, l'attrice e conduttrice ha condiviso un video della sua festa organizzata dall'ex compagno e dai loro due figli: "Grazie al papà dei miei figli per l’amore e il rispetto che ci portiamo da sempre"

Festa di compleanno a sorpresa per Ambra Angiolini. L'attrice, cantante e conduttrice ha compiuto 47 anni e ha festeggiato insieme a Francesco Renga e ai loro due figli Jolanda e Leonardo.

È stata la stessa Ambra Angiolini a condividere in un video alcuni momenti della bellissima sorpresa in famiglia: "Grazie a Jolanda per avermi donato tutto l’amore che si può in 12 ore, grazie a Leonardo per tutto quello che sente, grazie al papà dei miei figli per l’amore e il rispetto che ci portiamo da sempre".

Ad accompagnare le immagini del video il brano di Francesco Renga Un giorno bellissimo. Il compleanno è "un giorno bellissimo in cui si piange e si ride e si torna piccoli. Ci vado fiera, ma il cuore è ancora alle scuole elementari", Ambra Angiolini ha spiegato così la scelta della canzone.

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati legati dal 2003 al 2015. La coppia ha due figli Jolanda (2004) e Leonardo (2006). Il cantante e l'attrice hanno sempre mantenuto un bellissimo rapporto, senza mai smettere di essere una famiglia.

Ospite a Verissimo, Francesco Renga aveva detto: "Io, Ambra, Jolanda e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia. Una famiglia in cui certi meccanismi sono cambiati. La cosa fondamentale secondo me è che rimanga il rispetto dei ruoli".