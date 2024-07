Alvaro Morata, lo scatto con i figli dopo la vittoria della Spagna alle semifinali degli Europei

Alvaro Morata pubblica su Instagram una foto con i figli dopo la vittoria della Spagna alle semifinali degli Europei. Sono stati tanti i festeggiamenti, e il capitano spagnolo ha voluto condividere il momento anche con la sua famiglia.

I gemelli Leonardo e Alessandro, 5 anni, Edoardo, 3 anni, e Bella, 1 anno, vestono tutti la maglietta che Morata indossa durante le partite della nazionale spagnola. Tra le foto che compongono il carosello, c'è anche la moglie Alice Campello.

La "Roja" è così la prima finalista di Euro 2024 e, in finale, giocherà con la squadra che riuscirà a vincere la partita tra Olanda e Inghilterra. Dopo la vittoria, Morata è anche stato protagonista di un incidente, in quanto, nel tentativo di fermare l'invasione di campo di un tifoso, un addetto alla sicurezza ha colpito accidentalmente la caviglia sinistra del calciatore. Alvaro Morata, però, ha rassicurato i giornalisti dicendo che "fisicamente è tutto a posto" e che quindi potrà partecipare alla finale degli Europei.

Alice Campello e Alvaro Morata parlano dei figli a Verissimo

Alice Campello e Alvaro Morata, che vivono un’intensa storia d’amore da sette anni, coronata dal matrimonio nel 2017 e dall’arrivo di quattro bambini , ospiti a Verissimo hanno parlato dell’amore per i loro figli.

“I nostri figli sono degli amori… stanno crescendo bene e in salute, e questa è la cosa più importante. Io e Alice cerchiamo di essere dei bravi genitori, educandoli nel migliore dei modi”, aveva raccontato il calciatore.

"Alvaro è un papà speciale, e mi dice sempre che quando i nostri figli saranno grandi spiegherà loro tutti gli sforzi che ho fatto per averli", aveva detto a Silvia Toffanin l'influencer, che dopo il parto di Bella aveva avuto alcune complicazioni ed era stata ricoverata in terapia intensiva.

“Ho avuto paura di perdere Alice per sempre, in quei momenti sono stato molto male e mi è crollato il mondo addosso. È stata una brutta esperienza che abbiamo superato insieme e sarà una bella lezione per i nostri bambini”, aveva aggiunto Alvaro Morata.

Nel video sotto, la famiglia di Alice Campello e Alvaro Morata