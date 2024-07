Alice Campello derubata in vacanza

Alice Campello è stata derubata in vacanza. È stata la stessa influencer a informare sui social dell'accaduto: "Ci hanno rubato tutto quello che ci eravamo portati in vacanza".

Alice Campello ha voluto anche rassicurare i fan: "Preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene". L'influencer e moglie di Alvaro Morata ha spiegato anche che ora la sua famiglia avrà delle guardie: "Adesso abbiamo delle persone che stanno con noi 24 ore su 24 e siamo tutti più tranquilli".

Al momento non ci sono altri dettagli sulle dinamiche dell'accaduto. Non è noto se Alice Campello fosse presente al momento del furto e nemmeno il luogo in cui è avvenuto, anche se su alcuni media è riportato che l'influencer e imprenditrice, di 29 anni, fosse in Italia con i quattro figli avuti con il calciatore spagnolo, impegnato con gli Europei.