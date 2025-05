Alex Britti parla a Verissimo dell'amore per suo figlio Edoardo, di quasi otto anni: "Credo di essere un papà normale. Credo non viziarlo troppo, mi preoccupo di portarlo a scuola, di accompagnarlo a nuoto, di preparargli da mangiare".

Il cantante, oggi 56enne, è diventato papà all'età di 49 anni. A questo proposito, dice: "Prima non ero pronto, non avevo la testa. Non è una questione di lavoro perché tanti papà fanno lavori importanti. Io non ero sintonizzato su quella frequenza. Ho avuto Edoardo quando l'ho desiderato".

Per quanto riguarda invece l'amore oggi, Alex Britti è single: "L'amore non mi viene a trovare da un po' di anni. Diciamo che non ho spazio, ma l'amore arriva nei momenti più inaspettati e quando arriva lo spazio si trova. Al momento mi vivo il mio essere single".