Alessia Pecchia racconta a Verissimo un periodo difficile della sua vita segnato dal bullismo: "Sono stata bullizzata all'età di 18 anni. Ho il ricordo di me al centro della classe e le mie compagne che mi bullizzano e mi sminuiscono"

La ballerina, 23 anni, parla di un episodio in particolare: "Al mio 18esimo compleanno a mezzanotte non c'era più nessuno. Loro si erano messe d'accordo per andare via e lasciarmi da sola". "Non mi sono mai spiegata il perché di questa cosa dato che sono sempre stata una persona che dava tanto. Forse una questione di gelosia", aggiunge Alessia.

La ballerina è riuscita a rialzarsi alla fine delle superiori, ma soprattutto dopo la maturità: "Venne il Covid e forse per me fu una fortuna perché mi ha tolto da quel sistema. Successivamente ho lasciato Fondi e mi sono trasferita a Roma dove ho iniziato l'Università e una nuova scuola di danza. La mia vita è cambiata totalmente".