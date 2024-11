Alessia Merz, l'intervista in 100 secondi

Dal brutto periodo in cui era perseguitata da uno stalker ai 20 anni d'amore con il marito Fabio Bazzani: Alessia Merz si è raccontata a Verissimo.

Da 20enne, nel pieno del suo successo, la showgirl è stata vittima di uno stalker: "C'era questo signore, aveva 40 anni, io ne avevo 20, sapeva sempre dov'ero. Quando ha scoperto dove abitavo, l'ho denunciato".

Parlando invece dei 20 anni d'amore con Fabio Bazzani: "Abbiamo sfatato il detto del calciatore e della Velina che non durano". Oggi la showgirl non ha ripianti per aver dato priorità alla famiglia negli ultimi anni: "Ho scelto e volevo la famiglia. Ho sempre detto: 'Quando trovo l'uomo giusto, farò una famiglia'. Oggi non ho rimorsi per non aver lavorato di più".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Alessia Merz a Verissimo.