Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, i dolci momenti al mare

Instagram @ale__vi83

Alessandro Vicinanza ha condiviso sui social un tenero scatto al mare con la fidanzata Roberta Di Padua, con la quale vive un'intensa storia d'amore, nata a Uomini e Donne.

Nell'immagine condivisa nelle sue storie su Instagram dall'ex protagonista del dating show di Canale 5, la coppia è immortalata stretta in un dolce abbraccio sulla spiaggia in un momento di relax.

Fanno da sottofondo all'immagine le note e le romantiche parole della canzone Rossetto e caffè di Sal Da Vinci : "Tu sei molto di più, dimmi che mi ami e niente più".

Di recente la coppia aveva fatto una vacanza a Formentera, e Alessandro Vicinanza aveva dedicato su Instagram dolci parole a Roberta Di Padua: "Voglio esserti, non voglio averti. Voglio impararti, non voglio correggerti, voglio sceglierti non subirti, ho voglia di partecipare alla tua libertà senza intromettermi nei tuoi bivi e non esserci per niente i giorni in cui tu ti vorrai tutta per te".

"Io non voglio tenerti, voglio sostenerti. Amare una donna significa amare la sua libertà! Ti amo Robby". "Amore mio", aveva commentato il post Roberta Di Padua, che aveva poi aggiunto: "Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. Tu sei attenzione, dedizione, pazienza e tanto amore. Tu sei tu! Grata".

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza parlano della loro storia d'amore a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza avevano ripercorso la loro travagliata storia d'amore, nata a Uomini e Donne.

La storia tra i due ex corteggiatori del dating di Maria De Filippi è stata tormentata: si sono incontrati a Uomini e Donne già nel 2022, ma la loro conoscenza era stata interrotta dalla relazione di Alessandro con Ida Platano. I due si sono riavvicinati dopo la fine della relazione di Ida e Alessandro e, dopo un percorso a tratti burrascoso, hanno deciso di uscire insieme dal programma.

"Ce l'ho fatta. L'ho aspettato per un anno. Sono stata lì ferma, ho tentato di andare avanti ma poi pensavo sempre a lui. Lo seguivo sui social, guardavo le sue storie per capire se fosse realmente felice. Ho sempre sentito un legame con lui", aveva raccontato Roberta.

Alessandro e Roberta, tuttavia, non si erano mai sentiti durante la relazione con Ida: "Sono sempre rimasta al mio posto. Finché si è nel programma può succedere di tutto, ma quando una coppia esce è formata e ho sempre rispettato la loro coppia", aveva aggiunto l'ex dama di Uomini e Donne.

"Mi ricordo tutto di Roberta. Lei è sempre stata la mia calamita. Ho fatto un po' di giri, ma lei è sempre rimasta il mio chiodo fisso. Sono molto preso dalla nostra relazione, adesso sono felicissimo e sereno. Ora mi sento completo, vorrei anche un figlio", aveva raccontato Alessandro Vicinanza a Silvia Toffanin.