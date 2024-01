Alessandro Vicinanza, l'intervista in 100 secondi

Dalla fine della storia con Ida Platano al rapporto con Roberta Di Padua: Alessandro Vicinanza si è raccontato a Verissimo.

"Quando ho lasciato Ida, la amavo, ma non mi sentivo più corrisposto", ha detto il cavaliere di Uomini e Donne a proposito della rottura con Ida.

Oggi Alessandro Vicinanza è deciso ad andare avanti e assicura di non essere più innamorato dell'ex dama, oggi tronista.

"Sono sicuro di non essere più innamorato di lei. Io non riesco a volerle male, ma non ti nascondo che sto uscendo con nuove ragazze e sto provando delle emozioni che per me sono novità", ha affermato il cavaliere di Uomini e Donne.

A proposito del rapporto con Roberta Di Padua: "Tra me e lei c'è una forte chimica, ma non ho ancora nessuna spinta emotiva nei suoi confronti".