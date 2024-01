Alessandra e Rosita Celentano unite da un legame speciale

Le prime ospiti a Verissimo del 2024 sono le cugine Alessandra e Rosita Celentano, legate da un'amicizia speciale che sa andare ben oltre il legame di parentela. "Ci divertiamo tanto e veramente con poco - esordisce l'insegnante di Amici di Maria De Filippi - Ci piace stare a casa a guardare un film con la copertina. Ci raccontiamo tutto, senza segreti". "Siamo dirette, anche se forse negli anni io avrei potuto essere un po' più diplomatica", ammette invece Rosita, scherzando poi sulla schiettezza della cugina. "Quando siamo assieme la faccio rilassare, perché lei lavora da quando è piccolina", aggiunge poco dopo la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. L'intervista si sposta dunque sul capitolo amoroso. "Io ho chiuso la boutique da cinque anni, ho preso per buona quella battuta di Amanda Lear che io adoro", sentenzia Rosita. Quindi le fa eco Alessandra: "Io sono fatalista. Io non ho mai cercato e non cerco. Se succede una cosa che ne vale la pena benissimo, non sono quella che dice di no. Altrimenti sto benissimo da sola". Nel salotto di Silvia Toffanin, Alessandra Celentano si concentra dunque sulla sua crescita personale: "Ho avuto un momento di sofferenza, in cui non stavo proprio bene per dei motivi concreti. Lì vedevo sempre il bicchiere mezzo vuoto, mentre oggi lo vedo mezzo pieno. Ho fatto un lavoro su me stessa, ho cercato di capire una serie di cose che ti porti dietro dall'infanzia. E poi penso sempre che c'è chi sta molto peggio". Infine un augurio reciproco, a partire dalla coreografa: "Le auguro di vivere con me per sempre". Mentre Rosita aggiunge: "Le auguro di essere sempre più serena perché lei merita tanto".