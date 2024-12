Alessandra Martines e la maternità a 49 anni: "C'è più ansia"

L'attrice parla a Verissimo dei due figli, avuti in momenti di vita diversi: "Da giovane sei meno consapevole dei pericoli"

Alessandra Martines parla a Verissimo dell'amore per i suoi due figli: Stella, di 26 anni (nata dal matrimonio dell'attrice con Claude Lelouch), e Hugo, 12 anni (avuto dalla relazione con Cyril Descours).

L'attrice è diventata mamma del secondogenito all'età di 49 anni. Parlando delle sue due maternità in momenti così diversi della sua vita, l'attrice dice: "Con il piccolo ho più ansia. Quando sei giovane se meno consapevole e vivi le cose in modo diverso. Con il tempo ti rendi conto maggiormente dei pericoli".

Per quanto riguarda i due amori che hanno segnato la sua vita: "Ho ricordi di momenti bellissimi, soprattutto la nascita dei miei figli. Mi sarebbe piaciuto crescere insieme alla stessa persona, come hanno fatto i miei genitori, ma non ci sono riuscita". Oggi Alessandra Martines, 61 anni, è single: "Sto bene, ma sono aperta all'amore".