Alessandra e Rosita Celentano: "Ogni istante insieme è uno spasso"

Alessandra e Rosita Celentano si mostrano più unite che mai attraverso tre scatti condivisi su Instagram. "Tra risate e scorci incantevoli, ogni istante con la mia adorata cugina Rosita è uno spasso!", scrive l'insegnante di Amici di Maria De Filippi a corredo di tre selfie con la conduttrice e attrice. Il post ha subito riscosso un enorme successo e tra i commenti emerge quello di Biagio Antonacci. "Che ………. Bellezze", scrive il cantautore, per poi aggiungere la scritta "Pazzo di voi". Ospiti a Verissimo a gennaio 2024, Alessandra e Rosita Celentano avevano raccontato il forte legame che le unisce e che va ben oltre la parentela. "Ci divertiamo tanto e veramente con poco. Ci piace stare a casa a guardare un film con la copertina. Ci raccontiamo tutto, non abbiamo segreti". "Siamo dirette, anche se forse negli anni io avrei potuto essere un po' più diplomatica", aveva inoltre aggiunto Rosita durante l'intervista con Silvia Toffanin, ironizzando poi sulla schiettezza della cugina. "Quando siamo assieme la faccio rilassare, perché lei lavora da quando è piccolina", aggiunge poco dopo la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori. Infine avevano concluso con un augurio reciproco, a partire dalla coreografa: "Le auguro di vivere con me per sempre". Mentre Rosita aveva replicato con l'augurio "di essere sempre serena, perché lei merita tanto".