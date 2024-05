Alena Seredova, gli auguri alla figlia Vivienne Charlotte: "Quattro anni di noi"

Alena Seredova ha dedicato sui social dolci parole alla figlia Vivienne Charlotte, nata il 19 maggio del 2020.

"Quattro anni di noi. Buon compleanno", ha scritto la modella aggiungendo un cuore a uno scatto della figlia avuta con il marito Alessandro Nasi.

Alena, che ha festeggiato questa data importante con un viaggio in Francia, a Disneyland Paris con la sua famiglia, nelle sue storie su Instagram ha condiviso altri momenti con la figlia nel famoso parco di divertimenti.

Alena Seredova e l'amore per i figli condiviso a Verissimo

Alena Seredova - che è mamma anche di Louis Thomas e David Lee - nati rispettivamente nel 2007 e 2009 dal matrimonio con Gianluigi Buffon – ospite a Verissimo aveva parlato dell'amore per i suoi figli.

A proposito di Vivienne Charlotte aveva raccontato: "Le femmine sono toste, ma averla avuta più tardi forse mi ha permesso di rimanere giovane in un certo senso".

Nonostante la differenza di età, i figli sono molto legati alla sorellina più piccola: "Non avrei mai pensato che i miei figli maschi potessero essere così dolci e premurosi con lei. La cercano sempre, e lei è innamorata di loro. Louis Thomas, per esempio, le dedica tantissimo tempo, gioca con lei, le fa il bagnetto, la pettina e le asciuga i capelli e lei non vede l'ora che torni da scuola", aveva aggiunto la modella.