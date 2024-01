Le promesse di matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi

Alena Seredova mostra per la prima volta a Verissimo le immagini del suo matrimonio con Alessandro Nasi. "Tu, Ale, sei il mio vento e lo sei ancora oggi, dopo nove anni. E ti prometto che lo sarai per sempre", ha detto l'attrice e modella nelle sue promesse di matrimonio. E ha aggiunto: "Sei stato, e sei, un uomo vero che ha amato me e i miei figli, da subito, prendendosi cura di una famiglia che all'inizio non era la sua. Quanto amore ci hai dato". "Ti prometto che la mia mano non lascerà mai la tua. I nostri ricordi saranno sempre ben impressi nella mia mente, come quel giorno che, in macchina, abbiamo scoperto che sarebbe arrivata lei, la nostra Vivi, il sole delle nostre giornate", ha affermato Alena Seredova. L'attrice e modella ha spiegato poi il senso della frase "Ti sei preso cura di una famiglia che all'inizio non era la sua". "Penso che non sia stato facile per Alessandro all'inizio perché ero una donna estremamente delusa e ferita. In più con due bambini. All'inizio ero molto chiusa", ha detto Alena Seredova, ripensando all'inizio della sua storia d'amore con l'attuale marito.