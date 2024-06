Aldo Montano operato: "Da oggi ho una protesi all'anca"

: "Dopo cinque anni non facili, da oggi ho una protesi all'anca" Aldo Montano pubblica sui social una foto dall'ospedale

Instagram @aldomontano

Aldo Montano ha condiviso sui social una foto dall'ospedale, annunciando di essere stato operato all'anca.

"Grazie famiglia, sempre vicino quando c'è bisogno. L'operazione è andata bene, grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Dopo cinque anni non facili, da oggi ho una protesi all'anca a zero chilometri", ha scritto il campione su Instagram a corredo di alcuni scatti con la moglie Olga Plachina e i loro figli Olympia, 6 anni, e Mario, 3.

"Lo sport fa bene ma non esagerate. Un grazie speciale a tutto lo staff dell'ortopedia del nuovo ospedale di Sassuolo", ha concluso Aldo Montano, che a Verissimo aveva parlato proprio dei suoi problemi all'anca.

Aldo Montano parla dei suoi problemi di salute a Verissimo

"Mi devo operare all'anca, ma sto rimandando. Da due anni soffro di una necrosi, che in parte è genetica e in parte deriva dalla mia lunga carriera", aveva raccontato l'ex schermidore di 45 anni.

"L'operazione è semplice, ma è comunque un intervento invasivo. Oltre a questo, ho problemi anche alla spalla. È un po' presto lo so, sono ancora giovane, ma negli anni ho usurato il corpo e gli acciacchi iniziano a farsi sentire", aveva aggiunto Aldo Montano.

Nel video sotto, la storia di Aldo Montano.